مكيف هواء يمكن ارتداؤه!!

وطن: بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت دولا عدة حول العالم، كشفت شركة سوني اليابانية السبت، النقاب عن قيامها بتصنيع جهاز تبريد صغير يمكن ارتداؤه ويعمل كمكيف هواء محمول.

وتتراوح أسعار الجهاز، الذي أطلق عليه اسم "ريون باكيت"، بين 117 و174 دولارا، وسيتم طرحه في الأسواق في مارس من العام المقبل.

الجهاز يأتي بحجم بطاقة ائتمان، وبالإضافة إلى تبريد الجسم خلال فترة الصيف، يمكنه أن يعمل أيضا على تدفئتك خلال فصل الشتاء.

وتقول سوني إن الجهاز يعمل بتقنية البلوتوث ويتم التحكم به عن طريق الهاتف النقال، كما أنه مزود ببطارية من طراز "ليثيوم آيون" يمكنها أن تستمر لأربع وعشرين متواصلة.

ويتم وضع جهاز التبريد المحمول في جيب قميص مصمم خصيصا لهذا الغرض، في الجزء العلوي من ظهر الشخص.

وتؤكد سوني أن الجهاز قادر على خفض درجات حرارة أجسام المستخدمين بمقدار 13 درجة مئوية، أو زيادتها بمقدار ثماني درجة مئوية.