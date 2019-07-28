المشروبات الوطنية توقع اتفاقية رعاية لناشئي أرثوذكسي رام الله

رام الله- وطن: وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقية رعاية لصالح فريق ناشئي نادي أرثوذكسي رام الله لكرة السلة، حيث تشتمل الرعاية على توفير الألبسة والاحذية والمعدات الرياضية اللازمة لتدريب الفريق.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الشركة بحضور عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية و هاني الحصري رئيس النادي أرثوذكسي رام الله وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية.

وأعرب عماد الهندي عن سعادته برعاية فريق ناشئي كرة السلة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي استمرار للتعاون والشراكة بين النادي والشركة والتي أتت ثمارها من قبل بتفوق وتميز الفريق في البطولات المحلية، كما أكد الهندي حرص إدارة الشركة على دعم فئة الناشئين والشباب وذلك انطلاقا من أهمية توجيه طاقات وقدرات الشباب نحو الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تنمية وصقل مهارات الموهوبين، حيث يسجل الناشئون أروع النتائج ويقدمون أفضل ما لديهم إذا ما لقوا الدعم والإسناد اللازمين.

ولفت الهندي إلى عمق الشراكة مع النادي الأرثوذكسي الذي يأتي في مصاف أهم الأندية الرياضية الفلسطينية، لا سيما على صعيد رياضة كرة السلة، كما بعتبر من أعرق المؤسسات الرياضية الفلسطينية التي قدمت منذ نشأتها الكثير من المواهب والمتميزين.

من ناحيته، عبر هاني الحصري عن شكره الجزيل للدعم المتواصل المقدم من شركة المشروبات الوطنية لصالح فريق ناشئي الأرثوذكسي، مشيدا بدعمها المتواصل للفريق منذ سنوات، ولمدرسة كرة السلة لكلا الجنسين والتي خرجت ولا تزال تخرج لاعبين موهوبين للفريق، فيما تهدف المدرسة إلى خلق جيل متمكن في ريادة كرة السلة وتجهيز جيل صالح صحياً وبدنياً ونفسياً ليكونوا رافداً للفرق التابعة للنادي.

وأضاف الحصري أن فريق ناشئي الأرثوذكسي يعتبر من أفضل الفرق، مشيرا إلى حصوله على لقب دوري الناشئين العام المنصرم، وتحقيقه نتائج جيدة العام الحالي ضمن بطولة مواليد الـ (2003)، فيما سيلعب أعضاء الفريق من مواليد (2001) ضمن البطولة القادمة مرتدين الزي المقدم من شركة المشروبات الوطنية والذي يحمل شعار (كوكاكولا).