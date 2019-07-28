مقتل مسنة طعنًا في أم الفحم

وطن: قتلت امرأة (83 عاما)، اليوم الأحد، متأثرة بجروحها الحرجة بعد أن تعرضت لجريمة طعن في مدينة أم الفحم.

وفي التفاصيل، جاء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغًا في تمام الساعة 15:50 من عصر اليوم، يفيد بإصابة امرأة في منزل بمدينة أم الفحم.

وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أنها عثرت على جثة امرأة تعرضت للطعن، وأضافت أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، ليتم إقرار وفاتها في المكان.

وقالت الشرطة، التي وصلت إلى موقع الجريمة، إن الشبهات تشير إلى أن المرأة تعرضت لـ"جريمة قتل"، وأضافت أن الضحية من سكان مدينة أم الفحم وتبلغ من العمر 83 عاما.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، ولفتت إلى أنها تجري عمليات بحث واسعة عن مشتبه بارتكاب الجريمة.

(عرب48)