الإعلان الرسمي عن Xbox One و PS4.. أيهما أفضل؟

وطن: نشهد في الآونة الأخيرة بين مختلف الفئات العمرية وخصوصاً فئة الشباب ظاهرة التعلق الشديد بكل ما يخص الألعاب الإلكترونية و ألعاب فيديو ، ولهذا السبب أصبح جميع مصنعي هذه الوسائل المنزلية الترفيهية يتنافسون فيما بينهم على كل ما هو جديد ومبتكر للبقاء في المركز الأول بالنسبة لمحبيه أجهزتهم.

قامت شركة سوني بالمراهنة على جهازها الجديد بشكل كبير من حيث المواصفات والتصميم والسعر، لكن شركة مايكروسوفت تعتبر واحدة من الشركات المنافسة التي لا يمكن الاستهانة بها؛ حيث أنها أبدعت في منصتها الجديدة أيضاً، لذا ما علينا إلا البحث عن الأقوى فيما بينهم بمختلف الجوانب.

مع استمرار هذه المعركة بين كل من الشركتين، دخل محبي ومتابعي منصاتهم في جدال كبير حول من الأفضل، كما أصبح كلاً من الطرفين يحاول إقناع الأخر بالجهاز الذي ينحاز له، ولنتمكن من التوصل إلى جواب موضوعي وحيادي حول من الأفضل، علينا أن نستذكر مواصفات كل من الجهازين والمقارنة فيما بينهم، وقد تم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالجهازين بشكل مفصل من حيث المميزات والأسعار والألعاب الحصرية خلال معرض E3، على الرغم من أن كل من الشركتين كانوا قد أعلنوا عن منصتيهما في مؤتمرات منفصلة.

انتصار شركة سوني

تدارك متابعي شركة مايكروسوفت انتصار سوني عليها بمجرد أن فرضت الأولى سياسة منع الألعاب المستخدمة وإجبار محبي ألعابها على الاتصال بشبكة الإنترنت، مما جعل مهووسي اكس بوكس يشعرون بالحزن بسبب هذه القوانين المزعجة.

قامت شركة سوني لاحقاً بالإعلان عن أن منصة بلاي4 الجديدة سوف تدعم ميزة الألعاب المستخدمة، وتمنح لاعبيها حرية الاختيار للعب دون الاتصال بشبكة الإنترنت، مما ساهم في التأكيد على خسارة مايكروسوفت وفوز سوني، لكن ومع مرور الوقت تداركت مايكروسوفت حجم الخطأ الذي وقعت فيه، وفاجئت محبيها بأنها قد تخلت عن هذه السياسات؛ حيث أنها غير مدروسة بشكل جيد ولا تتوافق مع سوق الألعاب الإلكترونية، لكن علينا أن نعترف أن صورتها قد اهتزت في نظر الكثيرين.



في نهاية المطاف نحن كمستخدمين سنتمكن من تشغيل الألعاب المستخدمة وشرائها؛ حيث أنها قليلة التكلفة، بالإضافة إلى إمكانية اللعب على كل من المنصتين دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت طوال الوقت.

تصميم Xbox One و PS4

علينا بدايةً أن نتفق أن الجهاز الأفضل من حيث التصميم هو الذي يتمتع بلمسة جمالية تجعلك تتشوق لرؤيته وتتأمل تفاصيله بدقة، كما يكون خفيف الوزن ونحيف يسهل حمله دون عناء.