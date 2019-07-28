الاحتلال يسرق 500 مليون شيكل من أموال المقاصة لتسديد ديون متراكمة على السلطة لشركة الكهرباء

وطن: تتجه وزارة مالية الاحتلال، إلى تحويل مبلغ يقدر بـ500 مليون شيكل، لشركة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها سلطات الاحتلال، وذلك بدعوى تسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء.

وأفادت مجلة "ذي ماركر"، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، التابعة لصحيفة "هآرتس"، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت، الأحد، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء، شباط/ فبراير الماضي.

وكانت السلطة قد توقفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، كإجراء عقابي، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.