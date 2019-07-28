القبض على مطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالحبس 5سنوات في ضواحي القدس

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاحد، على شخص فار من وجه العدالة وصادر بحقه حكم قضائي غيابي عام 2010 والقاضي بالحبس مع الاشغال الشاقة مدة 5 سنوات بتهمة السرقة بالاشتراك في ضواحي القدس.

وأفادت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد ورود معلومات من مصادر صديقة لمركز شرطة جنوب شرق القدس تفيد بأن شخص فار من وجه العدالة متواجد بالقرب من مبنى بلدية ابو ديس، على الفور توجهت قوة من شرطة المركز الى المكان وبعد اجراءات البحث والتحري عثرت على الشخص المطلوب وتمكنت من القبض عليه.

وأكدت تسليم المقبوض عليه الى جهة الاختصاص لتنفيذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.