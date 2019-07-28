الاحتلال يعتدي بوحشية على عائلة مقدسية في العيسوية

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال الخاصة، مساء اليوم الأحد، على عائلة المقدسي يوسف مصطفى عبيد بوحشية ورشتها بغاز الفلفل، بعد اقتحام منزلها بحي عبيد بقرية العيسوية شمال شرق القدس.

وذكر عضو لجنة المتابعة بالعيسوية محمد أبو الحمص أن القوات اعتدت بعنف على الشاب فادي يوسف عبيد(26 عاما) بعد رفضه دخولهم للمنزل، من أجل الصعود لسطحه لمراقبة الشبان واستهدافهم.

وأضاف أن القوات أطلقت قنبلة صوت نحو فادي داخل المنزل، ورشته بغاز الفلفل، واعتدت عليه بالضرب بوحشية قبل اعتقاله.

وكانت مواجهات اندلعت داخل قرية العيسوية مساء اليوم، بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحيائها، تركزت في حي عبيد.

واغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيس في حي عبيد بقرية العيسوية، وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المطاطية نحو الشبان، واعتقلت الشاب محمد ناهد عبيد خلال وقوفه أمام المنزل.