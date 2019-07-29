قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وطن: قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان غيلروي غارليك السنوي في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على المشتبه به في حادث الإطلاق، ولا يزال التحقيق جاريا.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر مهرجان صيفي للأطعمة في العالم.

و نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية، عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينات من عمره نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية.

وأضافت كونتريراس: "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتجاه. لم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد".

روسيا اليوم