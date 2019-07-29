الاحتلال يشن حملة مداهمات ويعتقل 6 مواطنين

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من مناطق عدة من الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منزل الشقيقين محمود ويزيد الحوت عقب اقتحامها بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرَر عبد الله شتات من منزله في بلدة بديا غرب سلفيت، كما اعتقلت الشاب محمد حسن متروك من منزله في مخيم طولكرم شرق المدينة.

يتبع...