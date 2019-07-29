خالد بطراوي يكتب لـوطن: شوارع القدس العتيقة

لا يتمنى المرء منا لأي كان أن يكون في موقف ذلك الذي "غرق بالبصاق" مطرودا ذليلا من المسجد الأقصى ومن " شوارع القدس العتيقة" التي غنّت عنها فيروز مطلع سبعينات القرن المنصرم. فهو من المطبعين مع الاحتلال ومناصرا له ومعلنا بتصرفه هذا أنه يعترف بالقدس عاصمة للاحتلال ... وشتان بينه وبين من سار في شوارع القدس القديمة وصلى بالأقصى أو بكنيسة القيامة وتجاذب أطراف الحديث مع أهلها المرابطين وأهداه أهل القدس " مزهرية قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين"، كما غنت فيروز.

تتابع فيروز وتغني " ومشيت بالشوارع ... شوارع القدس العتيقة اوقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربةالعذاب" .. ذلك هو العربي الحر .. المسلم الحر .. المسيحي الحر الذين دخلوا الى القدس من الرئة الفلسطينية فلاقوا الترحيب وليس كما ضرب هذا الغريق بالبصاق بالكراسي وبكل ما تناولته أيدي أهل الرباط.

لم يكن أهل القدس إلا مرحبين بمن يدخلها طالما أنه قادم للدفاع عن المقدسات وعن عروبة القدس، وليس من شيمهم عدم إستقبال الضيف. وهم بلفظون حتى من داخلهم ممن يبيع عقارا الى الاحتلال، وكرسوا كل حياتهم للدفاع عن المقدسات.

ماذا سيقول هذا الذي جلل بالعار لأطفاله وعائلته وعشيرته عندما يسأله طفل من بينهم قائلا " بابا .. ليش بصقوا عليك؟". كيف سيستوعب هذا الطفل إجابة والده وماذا سيقول عنها عندما يكبر .. هل سيفتخر أن والده قد جلل بالبصاق والعار؟

لماذا وقعت أيها الانسان في هذا الفخ؟ لماذا رضيت على نفسك بذلك، وهل كنت ستصلي فعلا في الأقصى وهل كانت ستقبل صلاتك وأنت تدخل من بوابة الاحتلال؟

لماذا تريد ان تتساوق مع الفكر الصهيوني والأمريكي الذي يريد أن يولد الفرقة بين أبناء الشعب العربي .. لماذا رضيت أن تكون أداة مسخرة للمخطط الرامي لتحقيق المقولة التاريخية المتجددة دوما " فرق تسد".

تركك الاحتلال وسط جموع أهل القدس، لم يحرك جنديا إسرائيليا واحدا متواجدا في المكان نفسه للدفاع عنك .... جاءته الأوامر " إلزم مكانك"، بل ورصدتك كاميراتهم ولم يسيروا لك جيشا للدفاع عنك، ولو لحق الأذى بمستعمر منهم لرأيت بأم عينك أن الجنود والكلاب كانت ستملأ المنطقة.

هل إنشرح أهل القدس وهم يفعلون ما فعلوا؟ أوتظنهم يتلذذون بذلك؟ أبدا والله .. هم كانوا بين خيارين أحلاهما مر .. بل علقم ... إما أن يسمحوا لك بالصلاة بالأقصى والتجول في شوارع القدس العتيقة ... وعندها تفرط المسبحة بالسماح لغيرك من المطبعين والمستسلمين ... أو طردك شر طردة كي لا يفكر من هم على شاكلتك بالحضور بذات طريقتك ... إن دخولك للآقصى والقدس العتيقة لا يتم إلا من خلال الرئة الفلسطينية حتى لو جربت الدخول وفي حراستك جيش هتلر برمته.

ثمة مسألة هامة يجب الاشارة لها .. إن الشعب العربي الفلسطيني يميز الغث من السمين في عالمنا العربي .. نظاما سياسيا كان أم أفرادا .. لكنه لا يضع نفسه في يوم من الأيام في معاداة الشعوب العربية، بل على العكس يجلها ويقدرها ويعتبر نفسه جزءا منها ويقدر تضحياتها وتضحيات أفرادها في سبيل القضية الفلسطينية، فنصب شهداء الجيش العراقي ما زال موجودا عند مدخل جنين وسيبقى موجودا، ونصب شهداء الجيش الاردني ما زال موجودا في مدينة البيرة، وانخرط الشباب العربي من كل أقطار الوطن العربي في معارك التصدي للاحتلال في الحروب في لبنان وإستشهد هذا الكم الهائل من الأشقاء العرب لأجل فلسطين، ويبكى بعضهم بكاءا مرا إذا ما قال أحدنا أمامهم أنه " قادم من فلسطين .. قادم من القدس"، وفرحتنا فرحتهم .. وفرحهم هو فرحنا والقائمة هنا تطول ونحن نسرد هذا الموقف أو ذاك.

علينا جميعا أيها الأحبة أن ننمي العلاقة مع الشعوب العربية، علينا أن نعيدها الى "سكة حديدها" الصحيحة، وعلينا أن لا نعتبر أي تصرف فردي هنا أو هناك .. هو تصرف يعبر عن المجموع بقدر ما نراه في إطاره الضيق الفردي المحصور. شخصيا أقدم إعتذاري للشعب العربي السعودي ولكل من نأذى بالمشاهد التي صورت لأن شخصا من بينهم قد حتم على المرابطين في القدس أن يتصرفوا على هذا النحو.

ما إنفكت الشعوب العربية تردد مع فيروز

مريت بالشوارع ... شوارع القدس العتيقة

قدام الدكاكين ... البقيت من فلسطين

حكينا سوى الخبرية وعطيوني مزهرية

قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين

ومشيت بالشوارع ... شوارع القدس العتيقة

اوقف عباب لبواب

وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة

تاخدني و توديني بغربة العذاب

كان في أرض وكان في ايدين عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح

وصار في بيوت

وبليل كلو ليل سال الحقد بفية البيوت

والايدين السودا خلعت البواب وصارت البيوت بلا صحاب

بينن وبين بيوتن فاصل الشوك والنار والايدين السودا

عم صرخ بالشوارع ... شوارع القدس العتيقة

خلي الغنيي تصير عواصف وهدير

يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير

خبرهن عللي صاير بلكي بيوعى الضمير

كان في أرض وكان في ايدين عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح

وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد وبايديهم في كتاب

وبليل كلو ليل سال الحقد بفية البيوت

والايدين السودا خلعت البواب وصارت البيوت بلا صحاب

بينن و بين بيوتن فاصل الشوك والنار والايدين السودا

عم صرخ بالشوارع ... شوارع القدس العتيقة

خلي الغنيي تصير عواصف وهدير

يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير

خبرهن عللي صاير بلكي بيوعى الضمير

صدقت مقولة شاعرنا تميم البرغوثي عندما قال

في القدس من في القدس

لكن

لا أرى في القدس إلا أنت