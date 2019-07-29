حماس: التحركات الشعبية ستتصاعد إذا لم يتراجع وزير العمل اللبناني

وطن: قالت حركة حماس إنها ترفض بشدة أي إجراء يلحق الضرر بمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشددت في بيان، على "ضرورة إلغاء أي إجراء أو قانون يضر اللاجئين الفلسطينيين ويقيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية".

وحذرت الحركة من أن "التحركات الشعبية ستتصاعد، وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقيت حالة الظلم والتمييز".

وطالبت الحركة في بيانها "بإلغاء إجازة العمل، والتعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة لاجئ وليس بصفة أجنبي".

وشددت على "ضرورة تراجع وزير العمل عن قراراته، ونقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبنانية".

وأكد البيان وقوف الحركة إلى جانب التحركات الشعبية في المخيمات، ودعمها كل الجهود في التعبير السلمي الحضاري عن حقوق الفلسطينيين.

وشددت الحركة على "رفضها للتوطين، وتمسكها بالعودة إلى فلسطين، ورفضها محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطينية في قضايا لبنانية داخلية، أو في محاولات للتحريض أو في المعادلات المحلية".