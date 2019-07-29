الاوقاف لوطن: ازمة الحجاج على الحدود السعودية انتهت والدفعة الاولى من الحجاج تصل المدينة المنورة اليوم

رام الله - وطن: قالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ان ازمة الحجاج الفلسطينيين على الحدود السعودية التي شهدتها الساعات الماضية انتهت.

وقال مصدر في الاوقاف لوطن للانباء ان الدفعة الاولى من الحجاج وعددهم 2800 حاج والتي انطلقت يوم السبت من فلسطين، من المقرر ان تصل الى المدينة المنورة اليوم الاثنين.

واضاف المصدر ان الدفعة الثانية من الحجاج التي انطلقت يوم امس وتضم 1800 حاج من المقرر ان تصل المدينة المنورة يوم غد الثلاثاء .

واوضح المصدر ان الحجاج سيمكثون ثلاثة ايام في المدينة المنورة قبل ان يغادرونها الى مكة المكرمة.

وحول اسباب تأخر الحجاج الفلسطينيين على الحدود السعودية قال المصدر، ان التأخر كان بسبب اجراءات سعودية نتيجة وجود ازمة في الحافلات من مصر والاردن وفلسطين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قد اعلنت امس أن الحجاج الفلسطينيين عالقون في منطقة "حالة عمار" على الحدود السعودية منذ مساء السبت، وذلك بسبب كثافة تدفق قوافل الحجاج.