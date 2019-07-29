يعاني من 20 كتلة سرطانية...والد الاسير سامي أبو دياك يناشد عبر "وطن" المسؤولين للضغط على الاحتلال للإفراج عنه

وطن: أفاد عاهد أبو دياك والد الأسير سامي أبو دياك إن نجله يعاني من وضع صحي خطير وفي تدهور مستمر، وهناك تخوف من دخوله في حالة غيبوبة.

ويعاني الأسير أبو دياك من كتلة سرطانية بالمعدة، وبدأ السرطان بالإنتشار في جميع أنحاء جسده، خاصة الرئتين ومحيط المعده.

وأوضح أبو دياك خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" إن الأسير والمتواجد حاليا في ما يسمى "عيادة الرملة" أن الاسير تعرض لخطأ طبي في مستشفى "سوروكا"، إذ تم إجراء عملية لمعالجة أوجاع والتهابات كان يعاني منها، فتحولت إلى كتل سرطانية، واعترف "مستشفى اساف هاروفيه" بأن مستشفى "سوروكا" ارتكب بحقه جريمة طبية.

واكد والد الأسير بأن العائلة رفعت شكوى لمقاضاة المستشفى بسبب الخطأ الطبي، وهم على استعداد للتنازل عنها مقابل الإفراج عن عن الأسير سامي وإثبات ذلك.

يشار إلى ان الأسير المرضي أبو دياك يعاني من وجود 20 كتلة سرطانية في محيط المعدة، كما يوجد 3 كتل سرطانية أحدهما بالرئة اليسرى، وإثنتين في الرئة اليمنى.

وأوضح عاهد أن جسد الأسير لم يعد يتسجيب للعلاج، وحالته الصحية باتت تسوء أكثر، وأبلغهم الأطباء بان الأسير قد يدخل في غيبوية بعد فترة زمنية قصير تقدر بـ شهر.

وطالب الجهات المسؤولة بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن نجله ليتلقى العلاج في الخارج، ويعيش بين عائلته ووالدته.

يذكر أن والاسير سامي أبو دياك، من سيلة الظهر قضاء جنين، محكوم 3 مؤبدات و30 عاماً، قضى منها 17 عاماً.

وطالب سامي في وقت سابق بالإفراج عنه حتى يعيش آخر أيام حياته بين أحضان والدته، قائلا "أمنيتي أن أموت بين أحضان والدتي، وأن لا أذهب إليها متوفى".