جمعية حلحول التعاونية تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بمدارس حلحول شمال الخليل

وطن: كرمت جمعية حلحول التعاونية للتعليم العالي السبت الطلبة المتفوقين في امتحان الثانويه العامه "الانجاز" 2019 في مدارس حلحول شمال مدينة الخليل.

وحضر حفل التكريم رئيس بلدية حلحول حجازي مرعب، مدير هيئة العمل التعاوني في محافظة الخليل و محمد الرواشده، ووفاء الوحوش ممثلة عن مديرية تربية شمال الخليل، وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وعدد من الشخصيات وأهالي الطلاب المتفوقين.

وبلغ عدد الطلبة المتفوقين هذا العام 74 طالبا وطالبة في الفرعين العلمي والادبي.

وأكد رئيس الجمعية محمد أو ريان في بداية حديثه عن حرص جمعية حلحول التعاونية للتعليم العالي و التي تاسست في 1963 على خدمة اعضائها و ابنائهم من اجل اكمال دراستهم الجامعية. كما تحدث رئيس بالبلدية خلال الاحتفال التكريمي و أكد حرص البلدية على دعم المسيرة التعليمية في حلحول.

وبدوره هنأ محمد الرواشده نيابة عن رئيس هيئة العمل التعاوني الطلبة المتفوقين وبتحقيق نجاحهم الباهر، كما قدم شكره لأعضاء إدارة الجمعية على عملهم و جهدهم المستمر لتطوير عمل الجمعية.

و أكد الرواشدة خلال حديثه على حرص هيئة العمل التعاوني بتنمية و نشر الفكر التعاوني وعبر جمعيات تعاونية تحمل افكارا ريادية وتساهم في توفير عمل لمنتسبيها، بما يساهم هذا الأمر في الحد من البطالة بين الخريجين.

