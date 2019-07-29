تسعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام أقدمهم أبو عكر والحسنات وحلبية

رام الله - وطن للانباء: انضم الأسير حسان عواد من بلدة إذنا قضاء الخليل، إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ سبعة أيام، وبذلك يكون عدد الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال، تسعة، أقدمهم محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية وهم مضربون منذ (29) يوماَ.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى أبو عكر، والحسنات وحلبية يقبعون في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، ويواجهون ظروفاً اعتقالية وصحية صعبة، مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال ورفضها تلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وأضاف نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم الاثنين، أن هناك أربعة أسرى آخرين يواصلون الإضراب منذ فترات مختلفة وهم: الأسير سلطان خلوف مضرب منذ (12) يوماً، والأسير أحمد غنام منذ (16) يوماً، بالإضافة إلى حمزة عواد منذ (9) أيام، وعمر العبد منذ (8) أيام، وإسماعيل علي منذ (6) أيام.

وأكد نادي الأسير أن الأسيرين حلبية وهو من أصعب الحالات الصحية من بين الأسرى المضربين، حيث يُعاني من حروق في جسده منذ طفولته، إضافة إلى أنه عانى سابقاً من إصابته بالسرطان ومشاكل صحية أخرى، كذلك الأسير أحمد غنام الذي عانى أيضاً من إصابته بالسرطان سابقاً، وكلاهما بحاجة إلى مراقبة وعناية صحية خاصة.

وتستمر إدارة معتقلات الاحتلال بتنفيذ إجراءاتها الانتقامية بحق الأسرى المضربين، والمتمثلة بعملية عزلهم، وحرمان عائلاتهم من الزيارة، وعرقلة زيارات المحامين عبر نقلهم المتكرر، واحتجازهم في ظروف قاسية وصعبة؛ وتهدف إدارة المعتقلات من هذه الإجراءات إلى محاولة كسر إرادة الأسير، وثنيه عن الاستمرار في معركته ضد سياسة الاعتقال الإداري، وتتعمد المماطلة في فتح حوار حول قضية الأسير المضرب إلى أن يصل إلى مرحلة تتأكد أن جسده قد أُنهك.

جدير بالذكر أنه ومنذ مطلع عام 2019، ارتفع أعداد الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام بشكل فردي، مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع تصاعد أعداد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة من سلطات الاحتلال، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين قضوا سنوات في الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الأسير حسن الزغاري من بيت لحم علق إضرابه عن الطعام بعد (18) يوماً، وذلك باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

تفاصيل عن الأسرى المضربين:

منذ (29) يوماً...الأسير محمد أبو عكر (24 عاماً) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وهو أسير سابق.

منذ (29) عاماً... الأسير مصطفى الحسنات (21 عاماً) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات، بين أحكام وإداري، واعتقاله الأخير كان في تاريخ 5 يونيو/ حزيران 2018، حيث صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى الآن، علماً أنه تعرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال، وما زال يعاني من آثارها.

منذ (29) يوماً... الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، وهو أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، كما وأُصيب في مرحلة من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علماً أنه متزوج وهو وأب لطفلة، وآخر اعتقال له كان في تاريخ العاشر من يونيو/ حزيران 2018.

منذ (16) يوماً...الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، معتقل منذ حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى سابقاً من إصابته بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، علماً أنه متزوج وله طفلين.

منذ (12) يوماً...الأسير سلطان خلوف (38 عاماً)، من بلدة برقين قضاء محافظة جنين، شرع بالإضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال نيتها عن تحويله إلى الاعتقال الإداري، الأسير خلوف اُعتقل في تاريخ، الثامن من تموز/ يوليو الجاري، وسبق ذلك أن قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من أربعة أعوام، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في زنازين معتقل "مجدو" .

منذ (9) أيام...الأسير حمزة عواد (23 عاماً) من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله، معتقل منذ شهر شباط/ فبراير2019،وهذا أول اعتقال له ويقبع في زنازين معتقل "عوفر".

منذ (8) أيام...الأسير منير العبد (22 عاماً) من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله، هو أسير سابق اُعتقل ثلاث مرات منذ عام 2017، حيث أُبلغ ليلة اعتقاله الأخير أنه سيتم تحويله للاعتقال الإداري. ويقبع اليوم في زنازين معتقل "عوفر". علماً أن منير هو شقيق الأسير عمر العبد المحكوم بالسّجن أربع مؤبدات.

منذ (7) أيام...الأسير حسان عواد (21 عاماً) من بلدة إذنا قضاء محافظة الخليل، يقبع في معتقل "عوفر"، وهو أسير سابق قضى عام ونصف، علماً أن والده زياد محكوم بالسّجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى (20) عاماً، كما أن له شقيق أسير وهو عز الدين محكوم بالسجن (20) عاماً.

منذ (6) أيام...الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، معتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال ويقبع في معتقل "النقب".