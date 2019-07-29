هكر يمني يخترق مجموع إسرائيلية على "واتس آب" ويغير اسمها

وطن: أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم، نبأ مفاده أن هاكراً من اليمن تمكن من اختراق مجموعات "واتس أب" اسرائيلية.

وجاء في معرض النبأ ان الهاكر اليمني وبعد اختراق المجموعة قام بنشر صوراً تهاجم دولة الاحتلال.

وأكدت الصحيفة، أن الهاكر اليمني قام بتغيير اسم المجموعة إلى Fuck Israel وغمر المجموعة بشعارات بالإنجليزية والعبرية مناهضة للاحتلال، منها: لا يوجد سـلام معكم، أنتم أعداؤنا وسندمركم لاحتلالكم فلسطين"، "سنهاجمكم في كل مكان، سآتي خصيصا من اليمن لهذا الغرض".