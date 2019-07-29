الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو

وطن: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، لتغطية التحويلات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية.

وفي بيان لها، بين الاتحاد أن هذه المُساهمة ممولة من الاتحاد الأوروبي الذي قدم 13 مليون يورو، والحكومة الإيطالية التي قدمت مليون يورو، وحكومة فنلندا التي قدمت 0.9 مليون يورو.

وأوضح أن المساهمة تدعم مستشفيات القدس الشرقية في الحفاظ على الخدمات الطبية الحيوية المقدمة للفلسطينيين.

وأشار الاتحاد إلى أنه عمل على دعم السلطة الفلسطينية منذ عام 2012، من خلال مُساهمات مُنتظمة لتغطية تكاليف الحوالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، حيث سجلت هذه التكاليف منذ ذلك الحين وحتى الآن أكثر من 110 مليون يورو.

وتُعتبر المُستشفيات جزءا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، الذي يقدم خدمات متخصصة لا توجد في أي مكان من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف: "تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خطرة تؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.

هذه المساهمة الأوروبية المشتركة الجديدة هي لِمُساعدة السلطة الفلسطينية على تلبية التزاماتها بخصوص مستشفيات القدس الشرقية وضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية للمرضى الفلسطينيين.

وتقدم مستشفيات القدس الشرقية خدمات صحية متخصصة ذات جودة ويصعب توفرها في أي مكان آخر من فلسطين. وهي أيضاً جزء من آخر المؤسسات الفلسطينية التي لا تزال تعمل في القدس الشرقية التي ينبغي دعم عملها والحفاظ عليه."

وأعربت كريستينا ناتولي، مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس عن فخر الوكالة بمواصلة مساهمتها في برنامج PEGASE، بتخصيص ثلاثة ملايين يورو للأعوام 2019-2021.

وتأتي هذه المساهمة في إطار الدعم الإيطالي للنظام الصحي الفلسطيني من أجل تعزيز وزيادة قدرته على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق التغطية الشاملة للجميع."

خلفية

تُوَجه مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية (PEGASE1)، وهي الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية للسلطة الفلسطينية، والخطط والأجندات الوطنية الفلسطينية التي تلت ذلك.

فبالإضافة إلى مُساعدة السلطة الفلسطينية في قدرتها على تحمل نسبة كبيرة من نفقاتها الجارية تعمل الأموال الأوروبية على دعم برامج الإصلاح والتنمية الرئيسية في الوزارات الرئيسية لمساعدة السلطة الفلسطينية في التحضير لإقامة الدولة.

ومنذ شهر شباط/ فبراير 2008 تم صرف أكثر من 2.5 مليار يورو تقريباً عبر (PEGASE) برامج الدعم المالي المُباشر. أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى.

ومُستشفيات القدس الشرقية هي مراكز رئيسية للرعاية المتخصصة ضمن النظام الصحي الفلسطيني، فالمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات وإجراءات لا تتوفر في الضفة الغربية وغزة مثل علاج الأورام المتخصص ورعاية مرضى الكلى والعمليات الجراحية القلبية يُحَولون للعلاج في مرافق شبكة مستشفيات القدس الشرقية من قِبَل وزارة الصحة الفلسطينية.

وهنالك سِت مؤسسات صحية في القدس الشرقية وهي مستشفى المطلع ومستشفى المقاصد ومستشفى سان جون للعيون ومستشفى جمعية الهلال الأحمر للولادة والجراحة النسائية ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل.

