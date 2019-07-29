"الاشتراكية الدولية" تجتمع غدا في رام الله بحضور 19 حزباً اجنبياً

وطن: تعقد الاشتراكية الدولية، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا لها في مدينة رام الله، بدعوة من مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح"، وجبهة النضال الشعبي، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، بعنوان: "حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين من أجل السلام ومستقبل من الفرص لشعوب الشرق الأوسط"، بحضور 19 حزبا أجنبيا.

ويناقش الاجتماع التطورات السياسية الفلسطينية والاقليمية والدولية، وانسداد الأفق السياسي في الشرق الأوسط بسبب الانتهاكات والإجراءات الاسرائيلية، والسبل الكفيلة بحماية حل الدولتين كخيار سياسي يجمع عليه المجتمع الدولي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح"، أن عقد اجتماع الاشتراكية الدولية في فلسطين يعد بمثابة دعم دولي كبير للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي تواجه فيه القضية الفلسطينية مشاريع التصفية التي تقودها الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال.