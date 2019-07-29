الحكومة تقرر صرف رواتب الموظفين بنسبة 60% الأسبوع المقبل

رام الله- وطن: قرر مجلس الوزراء في جلسته، اليوم، صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة الأسبوع القادم بنسبة 60% من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً.

كما قرر مجلس الوزراء، صرف مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية (110 مليون شيقل) بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، ومنها 90 مليون شيقل لقطاع غزة.

ووافق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مشاريع مجتمعية في عدة مناطق تشمل مشاريع مدارس وملاعب ومتنزهات وأخرى شبابية رياضية.

وصادق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة اعامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة. كما صادق على تعرفة (تسعيرة) الكهرباء للعام 2019.

وأعلن المجلس تشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة الاحتلال في واد الحمص وتقديمها للمحاكم.

من جهةٍ ثانية، ومراعاة للظروف المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، أكد مجلس الوزراء ضرورة أن تتقاضى الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية العمومية وترحيل النسبة الباقية (50%) كدين على الطلبة إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة ليتم تسديدها من الطلبة الى الجامعات.