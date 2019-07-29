محدّث | مكتب إعلام الأسرى لوطن: إصابة أسير بجروج طفيفة في انقلاب حافلة لمصلحة السجون "الشاباص"

وطن: قال مدير مكتب إعلام الأسرى، ناهد الفاخوري، إن حافلة تابعة لمصلحة سجون الاحتلال "الشاباص" انقلبت على طريق حيفا.

وقال الفاخوري اتصال مع وطن إن مكتب إعلام الأسرى علم بوجود أسير فلسطيني واحد بين المصابين.

ووصف الفاخوري حالة الأسير المصاب بأنها طفيفة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، ظهر الاثنين، فيديو تظهر فيه الحافلة وقت اصطدامها بسيارة خاصة على مفترق طرق قرب مدينة حيفا المحتلة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، أسفر الحادث عن وقوع 7 جرحى معظمهم من مصلحة سجون الاحتلال "الناحشون".