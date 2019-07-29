محكمة صلح الخليل تفرج عن الصحفي ثائر الفاخوري

الخليل- وطن: أفرجت محكمة الصلح في مدينة الخليل مساء اليوم عن الصحفي ثائر الفاخوري بكفالة عدلية.

وكان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك قال في وقت سابق اليوم لوطن، إن محكمة الصلح اصدرت قرار بالافراج عن الفاخوري، الا انه ما زال ملفه مفتوحا امام المحكمة، بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

وأوضح دويك بأن الهيئة ستتابع قضية الفاخوري وفق القانون.

وكان جهاز الامن الوقائي في الخليل قد اوقف الصحفي الفاخوري في 24 تموز/يوليو، قبل ان تمدد محكمة صلح الخليل في اليوم التالي تمديد اعتقاله حتى اليوم 29 تموز، ما دفعه الفاخوري لاعلان اضرابه عن الطعام.

وتمكنت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" من زيارة الصحفي الفاخوري (29) عاماً في مركز توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، يوم امس الاول، حيث التقت فيه بشكل منفرد، حيث اعلن عن تعليق إضرابه عن الطعام قبيل الزيارة.

وكانت الهيئة المستقلة قد طالبت الأجهزة الامنية بالتوقف عن استدعاء أو توقيف الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي.