الافراج عن الطفلة المقدسية نغم عليان بشروط

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شابين مقدسيين (لم تعرف هويتهما) في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة.

كما أفادت محامية مركز معلومات وادي حلوة رزان الجعبة أن الاحتلال قرر الافراج عن الطفلة المقدسية نغم محمد عليان (16 عاما)، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وغرامة مالية مدفوعة قيمتها الف شيقل، وكفالة طرف ثالث.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة نغم فجر اليوم من منزلها في بلدة العيسوية وسط القدس ضمن حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في البلدة فجراً.