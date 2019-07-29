استدعاءات للاحتلال في العراقيب

وطن: استدعت شرطة الاحتلال عددًا من أهالي بلدة العراقيب في منطقة النقب عقب مهرجان "التحدي والصمود" التاسع دفاعًا عن العراقيب مسلوبة الاعتراف والتي يواجه سكانها التشريد والهدم.

وقالت مصادر محلية إن المدعوين للتحقيق هم كل من سليم محمد أبو مديغم، عزيز صياح أبو مديغم، إضافة إلى كل من والدته المسنة وزوجته ونجله.

وسيكون التحقيق غداً الثلاثاء الساعة التاسعة صباحًا.

وأعربت اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب عن استنكارها واستهجانها لطريقة التخويف ومحاولة الترحيل، معتبرة بأن التحقيقات ما هي إلا وسيلة لفتح الملفات الجنائية وفرض الغرامات والسجن أو الإبعاد.

(عرب48)