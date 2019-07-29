قيد التجهيز.. ضبط مشتل للمخدرات في بيت لحم

رام الله- وطن: ضبطت اليوم الاثنين، الشرطة والاستخبارات العسكرية وباسناد من الامن الوطني مشتلا للمخدرات قيد التجهيز على مساحة 100 متر في منطقة برية بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطه أن معلومات خاصة وردت من جهاز الاستخبارات العسكرية حول وجود مشتل للمخدرات قيد التجهيز على مساحة 100 متر تقريبا في منطقة برية بيت لحم، على الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات بشرطة بيت لحم وجهاز الاستخبارات العسكرية وباسناد من الامن الوطني إلى الموقع حيث عثر على بيت بلاستيكي مجهز ضبط بداخله 700 قوار بلاستيكي فارغ وتنكين ماء ولصعوبة المنطقه كونها جبلية تم ضبط القدر المستطاع من القوارير واتلاف المكونات الاخرى منعا لانشاء وانجاح المشتل الذي كان سوف ستزرع به المخدرات.

من جانبه، ناشد كلا من العميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم والمقدم محمد زيتون مدير الاستخبارات العسكريه في بيت لحم، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مكان مشبوه أو اشخاص يقومون بزراعة و ترويج هذه المادة السامة ، واكدا على ان الاجهزه الامنيه كافه لن تتوقف عن محاربة هذه الافة وملاحقة من يتاجر بها حفاظا على سلامة وأرواح مواطنينا .