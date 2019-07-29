الفرنسي إيفرا يعتزل كرة القدم

وطن: أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة مليئة بالألقاب استمرت 20 عاما.

ولعب إيفرا في مانشستر يونايتد بين عامي 2006 و2014، وفاز بتسعة ألقاب كبيرة بينها خمسة للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وخاض أكثر من 700 مباراة إجمالا مع النادي و81 مع منتخب فرنسا.

وقال اللاعب البالغ عمره 38 عاما، الفائز بلقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس عقب رحيله عن يونايتد، إنه سينتقل إلى مجال التدريب.

وأكد إيفرا، في مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "مسيرتي في الملاعب انتهت رسميا.. بدأت العمل للحصول على رخصة التدريب الثانية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2013، والآن أريد الانتهاء منها والبدء في الحصول على الرخصة الأولى".

وبعد فترته في يوفنتوس، انتقل إيفرا إلى أولمبيك مرسيليا، لكنه فسخ عقده مع النادي الفرنسي بالتراضي في 2017، عقب ركله أحد المشجعين في مباراة بالدوري الأوروبي، ليتم حرمانه من المشاركات الأوروبية لنهاية الموسم.

ولعب إيفرا في الموسم الماضي مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي وقع معه عقدا قصير الأمد.

(روسيا اليوم)