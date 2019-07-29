بالشراكة مع جوجل.. روابي تستضيف ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني

وطن: نظّمت شركة مسار العالمية بالشراكة مع مكتب جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جوجل مينا"، ورشة عمل تدريبية حول التسويق الإلكتروني ضمن برنامج "مهارات من جوجل"، بمشاركة أكثر من 180 طالباً وطالبة من جامعات فلسطينية مختلفة، وذلك في قاعة السينما في "كيو سنتر" مدينة روابي.

وجاءت مشاركة الطلبة ضمن فعاليات برنامج مسارك التدريبي الذي تنفذه شركة مسار العالمية، والذي يقدّم مجموعة برامج تدريبية موجهة لمختلف طلبة الجامعات والخريجين الجدد، لدمجهم في سوق العمل وفتح المجال أمامهم لكسب الخبرة العملية التي تفتح أمامهم فرص توظيف مختلفة.

وأدار الورشة الخبير والمدرب المعتمد لدى "جوجل مينا" عميد عوض، والذي تطرق إلى محاور تدريبية متقدّمة في مجال التسويق الإلكتروني وسبل تحسين استخدام محركات البحث بما يمنح أفضلية تسويقية، وآليات تعزيز الحضور التسويقي للأفراد والشركات عبر الإنترنت، وبناء استراتيجيات وحملات تسويقية رقمية، والاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في المجال التسويقي.

وأشار عوض إلى أن برنامج "مهارات من جوجل" الذي تنفذه مكتب جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جوجل مينا" ومقره مدينة دبي، يستهدف فئات متنوعة من خريجين، ورياديين، وجمعيات ومراكز تعليمية في مختلف القطاعات والمجالات؛ وذلك لمساعدتهم على ترويج منتجاتهم وخدماتهم إلكترونياً، بما يسهم في تمكينهم اقتصادياً من خلال تحسين قدرتهم على استخدام أدوات جوجل التسويقية.

والتقى مؤسس مدينة روابي بشار المصري بالطلبة المشاركين، والذي شدد بدوره على أهمية الاستثمار بالطاقات الشبابية وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لها على الإبداع والتميز في عالم يشهد تنافسية عالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا أصبحت اليوم صيغة التخاطب التي تفهمها دول العالم، وأكد المصري عزمه على المضي قدماً في دعم هذه المواهب التكنولوجية الريادية لدى الشباب الفلسطيني، واحتضانها وتطويرها بما يخلق تواصلاً فعالاً مع شركات عالمية تكنولوجية متقدمة.

ومن المقرر أن يحصل الطلبة على شهادة مشاركة من شركة جوجل تثبت حضورهم التدريب، كما سيتم تزويدهم برابط يوفر 38 مساقاً إلكترونياً متنوعاً تؤهل من يدرسها لخوض امتحان شامل يترتب على نتيجته الحصول على شهادة معتمدة من برنامج "مهارات من جوجل ".

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة برامج وأنشطة مستمرة تستضيفها روابي بالتعاون مع الجامعات والمراكز الشبابية والمؤسسات المجتمعية الفاعلة محلياً ودولياً، سعياً نحو تمكين الشباب الفلسطيني وتوفير أفضل الفرص أمامهم للانخراط في سوق العمل، وربط مهاراتهم بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا عالمياً، وذلك ضمن خطة برنامج مسارك التدريبي التابع لشركة مسار العالمية، والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: مسارك المحلي والذي يشمل جميع طلبة الجامعات والمعاهد الفلسطينية من مختلف التخصصات، ومسارك العالمي، والذي يشمل برامج تدريبية للطلبة الأجانب وبرامج أبحاث ودراسات مختلفة مع أعرق الجامعات العالمية، ومسارك تك، والذي يستهدف الطلبة المبدعين والرياديين لمساعدتهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتأسيس شركات ناشئة وريادية.