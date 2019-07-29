معبر رفح يعمل غداً الثلاثاء في كلا الاتجاهين

وطن: أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء للمتبقين من الحافلة الثالثة + الحافلتان: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).

و أكدت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

و دعت المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشف الى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

و أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط الكشف هنا