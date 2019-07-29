الحية يكشف عن لقاء عقد بين اشتية وقادة من حماس في تركيا

وطن: كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، النقاب عن لقاء ودي جرى بين قادة من الحركة في تركيا ورئيس الوزراء محمد اشتية بعد تشكيل الحكومة، عرضت خلاله حماس موقفها من ملف المصالحة.

وقال الحية إن حماس تمد يدها لتحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس كل الاتفاقيات التي وقعت سابقا، مضيفا أن "الوحدة الوطنية تحتاج إلى قرار وإرادة من الإخوة في حركة فتح والرئيس محمود عباس ".

وأضاف الحية: "عرضنا موقفنا على اشتيه في لقاء خاص جمعه بقيادات من حماس في تركيا بعد تشكيل الحكومة، ضمن لقاء ودي وكأصدقاء بعيدا عن المسميات"، موضحا أن "اشتية استمع لشرح مطول من قبلنا وحمل الرسالة لكنه ذهب ولم يعد".

وأكد الحية أن "حماس لا تمانع ان يأتي الرئيس أبو مازن إلى غزة ، لنجلس سوياً بكل مكونات الشعب الفلسطيني ويأتي الأمناء العامون للفصائل وننسق مع مصر ليأتوا هنا ونطرح كل القضايا".

ونفى الحية اعادة تشكيل اللجنة الادارية في غزة، قائلا: "منذ أن أعلنّا حل اللجنة الادارية الحكومية في 2017 لا يوجد ما يسمى لجنة ادارية، متابعا إن "الإدارات والوزارات تدير شأن العمل الحكومي أمام حالة الفراغ، ونحن نشجعهم ونتابع معهم ونشد على أياديهم".

وكالة "سوا" الاخبارية