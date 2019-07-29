بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

وطن: أعلنت هيئة الطقس، أن بريطانيا كسرت الرقم القياسي لليوم الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخها، الخميس الماضي.

وكشفت الهيئة أن درجة الحرارة وصلت إلى 38.7 درجة مئوية في حديقة النباتات بجامعة كامبريدج، شرقي إنجلترا، خلال الموجة الحارة الأسبوع الماضي.

وسجلت درجة الحرارة القياسية الخميس، وتم تأكيدها الاثنين، بعد "تحليل وتقدير جودة"، أجراه مكتب الهيئة بالعاصمة، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة المتحدة قد بلغت 38.5 درجة مئوية في أغسطس 2003.

وشهدت أنحاء أوروبا درجات حرارة قياسية الأسبوع الماضي، بعد أن ضربتها موجة حارة قادمة من الصحراء.

وقال عالم الطقس في مكتب العاصمة، مارك مكارثي، إن تغير المناخ يجعل درجات الحرارة المتطرفة أكثر شيوعا.

وأضاف أن "تغير المناخ زاد من احتمالية وشدة الموجات الحارة في أنحاء أوروبا، وهو ما سيزيد على الأرجح من حدوث ارتفاع آخر لدرجة الحرارة في المملكة المتحدة لتصل إلى 40 درجة مئوية".