وصول كافة حجاج فلسطين الى السعودية

وطن: قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إن الدفعة الثانية والأخيرة من حجاج فلسطين وتضم 1900 حاج ستصل الليلة، مؤكدا أن جميع حجاج فلسطين الذي وصلوا المملكة العربية السعودية بخير.

وأضاف أبو الرب، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين في المدينة المنورة، أن شعار الوزارة، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، أنه "لا تسييس في الحج".

وأوضح أن عدد حجاج فلسطين لهذا العام 6610، منهم 4100 من الضفة الغربية و2510 من قطاع غزة، يرافقهم بعثات: طبية، وأمنية، وإعلامية.

وغادر الفوج الأول من حجاج فلسطين ويضم 63 حافلة صباح السبت، واجتاز معبر الكرامة الساعة التاسعة مساء، ثم توجهت الحافلات إلى منفذ "حالة عمار"، والفوج الثاني والأخير من الحجاج ضم 40 حافلة غادر الساعة الخامسة من مساء الأحد، ليكتمل بذلك وصول جميع حجاج فلسطين ليل الإثنين – الثلاثاء، إلى الأراضي السعودية.

وتبقى من الحجاج لموسم هذا العام، الحجاج الذين ينوون أداء فريضة الحج عن طريق الجو حيث أن سفرهم مرتبط بتواريخ حجوزاتهم، وبقي كذلك حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين والذين من الممكن أن يغادروا يوم 6 أو 7 من شهر آب القادم

وشدد أبو الرب، على أن ما حدث على الحدود الأردنية السعودية (معبر حالة عمار) سببه الاكتظاظ حيث توافد على المعبر حجاج مصر والأردن وفلسطين في اليوم نفسه، نافيا بشدة أية إشاعات يروجها بعض أصحاب النفوس المريضة حول ذلك.