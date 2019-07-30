إصابة ١٣ شابا بالرصاص الحي والمطاط أثناء اقتحام مستوطنين لقبر يوسف في نابلس

وطن: أصيب ١٣ شابا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مستوطنين قبر يوسف الليلة.

وأفادت مصادر طبية أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي بالفخذ والقدم، جرى نقلهم لمستشفى رفيديا للعلاج، فيما أصيب 8 آخرون بالرصاص المعدني وتلقوا العلاج ميدانيا.

وكانت المواجهات قد اندلعت بعد اقتحام قوة راجلة المنطقة الشرقية قادمة من جبل الطور عبر حي الضاحية، وتصدى لها عشرات الشبان الذين أغلقوا الشوارع المحيطة بقبر يوسف بالإطارات المطاطية.

كما توغلت قوة أخرى من الجيبات العسكرية من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وانتشرت في محيط قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين.

واقتحمت عدة حافلات ومركبات تقل مئات المستوطنين قبر يوسف تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية.

ويعتقد بعض علماء الآثار أن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات، وليس للنبي يوسف عليه السلام كما يدعي اليهود.