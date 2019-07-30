طائرة "إف-35" إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الثلاثاء، إن مقاتلة "إف-35" إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، "من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها".

وقالت المصادر لقناة "روسيا اليوم"، إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف، الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".