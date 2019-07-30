بلدية رام الله توضح لوطن: تحويل اتجاهات الطرق الداخلية كان ضمن خطة لتخفيف الضغط والازدحام عن مركز المدينة

وطن : أوضح مسؤول وحدة الطرق والمواصلات في بلدية رام الله، م. أنس حسن، بأن اجراء التحويلات في الطرق الداخلية برام الله تمت بناء على دراسات قد قامت بها البلدية، عامي (2015-2016)، بجانب تنفيذ الخطة المرورية الشاملة والتي تشمل مناطق التجمع الحضري (رام الله، البيرة، بيتونيا).

وعليه فإن ما تم تنفيذه على أرض الواقع هو مخرجات ونتاج تلك الدراسات، والتي شملت المناطق الثلاث، حيث تتبع البلدية سياسة "الإعلان المسبق" عن أي إجراء للتحويل في اتجاه الطرق الداخلية، وبواسطة وضع الشاخصات المرورية في كل شارع سيجري العمل فيه، وتحديد تاريخ العمل.

وأضاف حسن في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر موجة وطن الإذاعية: "لدينا بيانات مرورية تتحدث عن زيادة في عدد المركبات سنويا، والاحجام المرورية على التقاطعات الرئيسية في المدينة، وما هو موجود الآن يعتبر الاستخدام الأمثل لرقعة الأسفلت في المدينة".

وأردف قائلاً: "الحلول أمامنا وبحسب الدراسات بأن تكون أغلب الشوارع في محيط مركز المدينة وبعض الأحياء هي باتجاه واحد فقط، لتحسين القدرة الاستيعابية لحركة المرور وتقليل الازدحام، وتحسين رفع السلامة المرورية في بعض المناطق كالمصيون وعين منجد.

فيما أوضح بأن البيانات تشير إلى وجود زيادة سنوية بأعداد المركبات، تقدر ما بين 20- 25 ألف مركبة، ترخص في محافظة رام الله، وهذه الزيادة لا تشمل المركبات المرخصة في المحافظات الأخرى، والمركبات التي تحمل النمر الصفراء وأصحابها من حملة الهوية الزرقاء.

وعن الحلول المرجاة لامتصاص هذه الزيادة والاكتظاظ، قال: جزء من أهدافنا الاستراتيجية وضع بديل لاستخدام السيارات الخاصة، وفي نهاية العام لدينا مشروع لدراسة خطوط النقل العام بهدف وضع نظام ضمن مسار ووقت محدد، لإيجاد محطات خارجية تنقل المواطنين إلى مراكز المناطق الثلاث (رام الله، البيرة، بيتونيا) حتى تصل الى سردا وبيرزيت وستكون مخصصة لوسائل النقل العام والمشاة فقط.

وحول تحويل اتجاه بعض الطرق الداخلية من "دخول" إلى "خروج"، مثل تحويل شارع الكلية الأهلية، الذي سبب ازدحاماً في منطقة رام الله التحتا.

قال بأن هناك خططاً لم تكتمل بعد، والعمل عليها يتم بمراحل، وسيتم استكمالها خلال العامين القادمين (2020-2021)، بما فيها شارع الكلية الأهلية، للقضاء على الازدحام والضغط عن مركز المدينة، لأنه لا يمكن فنيّاً أن يتم التغيير دفعة واحدة في وقت واحد، خوفا من التسبب بالإرباك.

وقال بإن هناك جزء من مشاريع للطرق ستُستمكل في جميع المناطق، مثل "بطن الهوى" وأيضاً هناك تعديل في شارع "عين مصباح" باتجاه شارع "النضال"...

وقال بإن هذه التعديلات موجودة ضمن الخطة المرورية.

وبسبب صغر مدينة رام الله، التي لا تتناسب مع زيادة الهائلة بأعداد السيارات المرخصة فيها، قال بإن هناك ناقشات داخل وزارة النقل للتقليل من زيادة ترخيص المركبات.. وقد حاولت الوزارة من قبل وقف استيراد المركبات.

وقال إن قرارات كهذه تستلزم ابتكار خطط بديلة، مثل خطوط نقل جماعية تقلل من الضغط من المروري وازدحام المركبات الخاصة.

مؤكداً بإن جهد وحدة الطرق والمواصلات انصب باتجاه الحد من ترخيص المركبات.

وعند سؤاله فيما عن السيارات العمومية، بعد منعها من الدخول للطرق الداخلية والوصول إلى وسط المدينة، بما فيها "نزلة البريد" ومسموح لهم الدخول فقط عبر دوار "السرية".

قال بإن ترخيص المركبات للسائقين العموميين يتم من خلال وزارة المواصلات التي تحدد المسارات.

وأضاف أن هناك تواجد دائم للعمومي داخل المناطق السكنية والأحياء والمناطق، مؤكداً أن الترخيص للعمومي ينص على سلك المسارات الرئيسية فقط، وليس داخل الأحياء.

وكشف عن وجود مشروع لإنشاء محطات خارج المدينة للعمومي، ضمن نظام النقل العام، وقال بأن البلديات استملكت مساحات من الأراضي خارج حدود المدينة، والدراسة ستعالج مواقع هذه المحطات، ومناقشة الوسيلة المناسبة لخدمة المنطقة الحضرية "رام الله البيرة بيتونيا" لإيجاد وسيلة نقل مناسبة، سواء بمشروع باصات أو قطار...

وأضاف أن هناك الكثير من المعيقات لإنجاز المشاريع في المناطق الحضرية، من بينها صعوبة حيازة رخصة من الاحتلال في المناطق "ج" و "س".