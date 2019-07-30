مدخر من نابلس يفوز بسيارة (BMW 520) الأولى

وطن: يواصل بنك القاهرة عمان مفاجآته ضمن حملة حسابات التوفير " كل أسبوع فرحة "، حيث أعلن البنك، عن الفائز الأول بسيارة (BMW)، وكانت من نصيب المواطن عصام محمد أحمد عمر، المدخر لدى فرع نابلس الرئيسي.

ولم يصدق المدخر عمر وهو من قرية برقة في نابلس، نفسه عندما تم ابلاغه بالخبر من قبل كادر البنك، الذي حرص على التواصل معه في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل في شركة مختصة بإدارة المخاطر في مجال التأمين منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وقال: هذه أول مرة في حياتي أفوز فيها بجائزة، لذلك فإن المفاجأة كانت كبيرة وسارة بكل المقاييس، وأضاف: أنا أعمل في السعودية منذ 25 عاما، بالتالي عندما تم الاتصال بي من قبل البنك لإبلاغي بالأمر، كانت سعادتي كبيرة، وانتابني منذ تلك اللحظة شعور رائع.

وأثنى على البنك وخدماته خلال فترة تعامله مع البنك منذ 20 عاما، مضيفا "هذه جائزة مميزة من بنك رائع".

وتعد الجائزة التي كانت من نصيب المدخر عمر، واحدة من أصل سيارتي (BMW) تشتمل عليها الحملة، حيث من المقرر أن يجري السحب على السياة الثانية خلال كانون ثاني 2020.

وتتضمن الحملة عددا كبيرا من الجوائز القيمة، التي يكافئ بها البنك عملاءه، اذ يقدم في اطارها جائزة لفائز واحد قيمتها 30,000 دولار أسبوعيا، علاوة على قسيمة شرائية بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده.

وقدم البنك منذ بداية الحملة 14 جائزة أسبوعية، ساهمت في احداث تغير ملموس في حياة المدخرين الفائزين، بالتالي فمن سيطرق الحظ بابه، ويكون الفائز بالسيارة الثانية؟؟