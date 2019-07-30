الحكم على الأسير المحامي طارق برغوث بالسجن 13 عاماً ونصف

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في "عوفر" حكما بالسجن لـ13 عاما ونصف على الأسير المحامي طارق برغوث.

وأصدرت محكمة الاحتلال لائحة اتهام بحق برغوث، تتهمه فيها بـ"الضلوع في عمليات إطلاق نار على عدة حواجز إسرائيلية".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير برغوث بتاريخ 27 شباط المنصرم، كما وتم اعتقال زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه لكن تم الافراج عنهم لاحقاً، ويقبع برغوث حالياً في معتقل "نفحة".

والمحامي برغوث يعمل في وزارة شؤون الاسرى والمحررين، وهو من بين المحامين البارزين في الدفاع عن الاسرى الفلسطينيين ومثل امام المحاكم في قضايا استحوذت على الراي العام ومن بينها قضية الطفل الاسير احمد مناصرة من القدس والذي اطلقت النار عليه واصيب بجروح خطيرة وقت الاعتقال.