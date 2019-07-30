البنك "الاسلامي العربي" يرعى حفل تخريج الثانوية العامة في مدينة نابلس

وطن: قام البنك الإسلامي العربي برعاية حفل تكريم الناجحين في الثانوية العامة (الفوج السابع و الثلاثين) في المدرسة الاسلامية التابع لجمعية التضامن الخيرية في محافظة نابلس، ومثل البنك مدير الفروع السيد نظام الزامل، وتأتي هذه الرعاية انسجاما مع رؤية البنك بالاهتمام بالتعليم وسعيه الدائم لدعم قطاع التعليم ، و تكريما من البنك للطلبة الناجحين على ما بذلوه من جهد لاجتياز اول مرحلة تعليمية (الثانوية العامة - انجاز 2019) بنجاح.

وبدوره بارك مدير الفروع السيد نظام الزامل للطلبة المتفوقين و عائلاتهم نجاحهم بالثانوية العامة و عبر عن مدى فخر البنك بالطلبة الناجحين، مشيرا الى ان البنك مهتم بقطاع التعليم في فلسطين لما لهم من أثر حقيقي و ملموس في بناء الأجيال، و أشاد بالكادر التعليمي للمدرسة والطاقم الاداري لجمعية التضامن لما يبذلوه من جهود على الصعيد الاجتماعي و التكافلي خصوصا في مدينة نابلس متمنياً للجميع مزيدا من التقدم و التفوق و النجاح.

و من الجدير بالذكر ان البنك الاسلامي العربي يعمل جاهدا على تقديم الدعم اللازم لقطاع التعليم من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية و الذي يلمس جميع فئات المجتمع أفراداً و مؤسسات حيث بلغت قيمة مساهمات البنك المجتمعية خلال العامين الماضيين اكثر من مليون دولار امريكي.