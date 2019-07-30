البنك "الإسلامي الفلسطيني" يدعم مركز طبي في قباطية

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما نقديا لصالح المركز الطبي في بلدة قباطيه قضاء جنين.

وقام بتسليم التبرع وفد من البنك ضم كلا من ختام أبو عيطه مديرة منطقة الشمال ومصطفى حبايبه مدير فرع جنين ومحمود نزال مدير مكتب قباطيه وكان في استقبالهم الأستاذ بلال عساف رئيس بلدية قباطيه ونائبه السيد بلال سباعنه.

وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني "نؤمن بأن أفضل الاستثمارات تكون في الانسان، لذا نركز برنامجنا للمسؤولية المجتمعية لدعم مجالي الصحة والتعليم اللذان يشكلان الأسس القوية التي يقوم بها الإنسان وعليها المجتمع".

وأوضح قاسم أن البنك يتخذ عدة مسارات لدعم القطاع الصحي منها توفير الدعم المالي والعيني والمساهمة عبر موظفيه في حملات العمل التطوعي، إلى جانب تفعيله لصيغ تمويل حديثة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل "الإجارة الموصوفة في الذمة" وتطبيقها عبر برنامج "تقسيط الخدمات الصحية" الذي أطلقه البنك العام الماضي.

وشرح قاسم أن برنامج "تقسيط الخدمات الصحية" يتيح للجمهور الحصول على الخدمات الصحية من الجهات المعتمدة لدى البنك بنفس أسعارها الأصلية وتقسيط تكلفتها على شكل أقساط سهلة وميسرة تصل إلى 12 شهرا.

وعبر قاسم عن فخره واعتزازه بالشراكات المميزة والمثمرة التي يصنعها البنك مع شركائه بهدف توفير احتياجات المجتمع الفلسطيني، مؤكدا حرص البنك على أن تكون تدخلاته في مختلف القطاعات ذات أثر إيجابي ومستدام.