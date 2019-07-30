"الكابينيت" يناقش بناء 6 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

وطن: بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مقترحا قدمه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن أعمال بناء استيطانية في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على الموضوع قولها إن مقترح نتنياهو يقضي ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات، مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق "ج".

يشار إلى أن لقادة المستوطنين تأثيرا على قرارات حكومة نتنياهو بما يتعلق بالاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية، لكن مقترح نتنياهو لم يكن مفصلا بشأن الوحدات السكنية الاستيطانية، وفي حالات عديدة في الماضي، جرت المصادقة على خطط بناء استيطاني واسعة، وتبين لاحقا أن قسما منها يهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية أو بناء دون تصاريح في المستوطنات.