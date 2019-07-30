اشتيه يعلن تشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذ قرار تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن القيادة الفلسطينية، شكلت لجنة، لتنفيذ قرارها بوضع آليات لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وقال اشتيه اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، المنعقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن قرار القيادة جاء نتيجة خرق الاحتلال لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير .

وكان الرئيس محمود عباس، أعلن الأسبوع الماضي، قرار القيادة وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.