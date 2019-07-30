شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى الحفل المركزي لاختتام الأنشطة الرياضية الجامعية

وطن: رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي الاحتفال المركزي لختام الأنشطة الرياضية الجامعية، الذي نظمه مجلس الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية،في حرم جامعة بيرزيت، حيث تم تكريم وتتويج 600 لاعب ولاعبة، وهم الفائزون ضمن البطولات المتتالية التي أجريت منذ بداية الموسم 2018/2019.

وكان الاحتفال قد جرى تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور كل من، جمال شاكر رئيس الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية ورئيس قسم الأنشطة الرياضية في جامعة النجاح، و محمد الأحمد، عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، ومحمد بركات، ممثلا عن وزارة التعليم العالي.

بالإضافة إلى حضور ممثلين عن جامعات بيرزيت والنجاح وبيت لحم وخضوري والقدس والعربية الأمريكية، إلى جانب حضور ممثلي الاتحادات الوطنية للألعاب الرياضية ومندوبي الشركات الوطنية الراعية، حيث حضر علاء عيساوي مندويا عن شركة المشروبات الوطنية الداعم الرئيسي للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية .

وهنأ عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية، اتحاد الرياضة الجامعية بنجاح الموسم، كما هنأ الطلبة المشاركين والفائزين والفرق الرياضية الفائزة، مشيدا بجهود القائمين على الاتحاد الذي يعد عضوا فاعلا في الاتحاد الآسيوي والدولي، كما شكر جامعة بيرزيت لاستضافة الحدث، وكافة الجامعات والكليات المشاركة لاهتمامها في إنجاح البطولات والمواسم الرياضية.

كما عبر الهندي عن اعتزازه برعاية الشركة للرياضة الجامعية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الرياضي في الكليات والجامعات الوطنية، حيث يشكل هؤلاء الطلبة شريحة كبيرة تضم خيرة اللاعبين الرياضيين من كلا الجنسين، سيما وأن العديد من هؤلاء اللاعبين قد انضموا إلى الفرق والمنتخبات الوطنية، آملا أن تلقى المواسم المقبلة إقبال المزيد من الطلبة والمزيد من الدعم والإسناد.

بدوره، قال د.شاكر إن هذا الحفل يعد بمثابة نجمع لطلبة الجامعات والكليات الفلسطينية والمؤسسات المشتركة بالاتحاد الرياضي، حيث شارك في البرامج والمسابقات الفردية والجماعية ما يزيد عن 1500 لاعب ولاعبة من 11 جامعة وكلية مشاركة، نافسوا في مباريات كرة السلة والطائرة والقدم بالإضافة إلى ألعاب قوى ورياضات أخرى.

وثمن دعم شركة المشروبات الوطنية المستمر لأنشطة الاتحاد ورعايتها لحفل الاختتام والتكريم.

وتم خلال الحفل، تكريم الشركات الراعية وهي: شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، وشركة الشموع مول، وبيليه سنتر.