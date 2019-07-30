جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق – بيت حنينا

وطن: أعلنت كلية الحقوق في جامعة القدس عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019/2020 فرع بيت حنينا- القدس، حيث تستهدف الكلية الطلبة الذين يقيمون في مدينة القدس وضواحيها إلى جانب أهلنا في مناطق عام 1948.

وتتميز كلية الحقوق فرع بيت حنينا بخطتها الأكاديمية التي تطرح من خلالها العديد من التخصصات القانونية ومن ضمنها القانون الاسرائيلي، والتي تفتح المجال أمام الطلبة الملتحقين بها للدراسة باللغتين العربية والعبرية، كما تم افتتاح مسار لدراسة القانون باللغة الانجليزية ومسار لدراسة القانون باللغة العبرية مع التركيز على طرح وتدريس مساقات امتحانات النقابات المختلفة سواء في القدس أو في فلسطين، وذلك ابتداء من العام الاكاديمي 2019/2020

وستكون الدراسة للمسار العبري في حرم الكلية في بيت حنينا، ويبدأ التدريس لهذا المسار من خلال نخبة من الأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القانون وفي جميع التخصصات من أهلنا في الداخل والحاصلين على الرخص القانونية لمزاولة المهنة، أما المسار الانجليزي سيكون في حرم بيت حنينا وحرم أبو ديس .

شروط الالتحاق:

أن يكون مقدم/ة الطلب من طلبة الثانوية العامة في فروع (العلمي، الأدبي، التجاري، بجروت).



ميزات الكلية:

توفير خصومات لأقساط الطلبة .

توفير منح دراسية كاملة لعدد من الطلبة المحتاجين والمتفوقين.

تأهيل الطلبة لاجتياز امتحان نقابة المحامين في اسرائيل.

تأهيل الطلبة للحصول على فرص عمل في مؤسسات المجتمع المحلي وشركات القطاع الخاص.

آلية تقديم طلب الالتحاق:

- تتم تعبئة طلب الالتحاق عن طريق الانترنت بالدخول إلى الموقع الالكتروني

لاستفساراتكم يرجى الاتصال بمركز استعلامات القبول من السبت وحتى الأربعاء (الساعة8:30 صباحا وحتى 3:00 مساء) على الرقم 02-2798655

أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني [email protected]

- وباستطاعة الطلبة الراغبين في تقديم طلب الالتحاق بجامعة القدس الحصول على بطاقة طلب الالتحاق من أحد المواقع التالية:

1. من أحد فروع البنك العربي التالية:

محافظة رام الله والبيرة: فرع البلد أو الإرسال أو المنارة أو بيتونيا او البيرة أو الماصيون

محافظة الخليل: فرع الخليل أو عين سارة أو دورا.

محافظة بيت لحم: فرع بيت جالا أو بيت لحم أو الخضر.

فرع العيزرية أو نابلس أو أريحا أوجنين أو طولكرم.

2. من بنك فلسطين من أحد الفروع الآتية: فرع الماصيون أو البيرة أو الخليل أو بيت لحم أو أبوديس.

3. من الدائرة المالية في حرم الجامعة الرئيس/أبوديس.

4. من كلية هند الحسيني/حرم الشيخ جراح- القدس.