مصر: ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5 بالمائة عام 2018

وطن: سجّلت الاحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% مقارنة بـ 27,8% في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية الثلاثاء.

وقالت الصحيفة المصرية إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن "نتائج بحث الدخل والانفاق لعام 2018 والتي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع الأبعاد" الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت "وصلت نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5% في بحث 2017/18 مقابل 27,8% في بحث 2015 بزيادة قدرها 4,7%".

وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8,827 جنيها (533$).

ونقلت الصحيفة عن خيري بركات رئيس الجهاز الحكومي أن "بحث 2017/18 تنبع أهميته من كون نتائجه تتضمن موضوعات ترتبط بظاهرة الفقر التي تؤثر سلبا على الواقع الذي يعيشه الأفراد وعلى تحقيق أهداف التنمية".

كما تضمنت الاحصاءات المعلنة ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية إلى حوالي 59 ألف جنيه (حوالي 3,560$) في 2017/18 مقابل 44 ألف جنيه في 2015.