بحضور نائب القنصل البريطاني العام في القدس.. بلدية السموع تفتتح المركز الشبابي الثقافي

وطن: افتتحت بلدية "السموع" جنوبي الخليل، الإثنين، مركز السموع الشبابي الثقافي-حوش العقيلي، وذلك بحضور نائب القنصل البريطاني العام في القدس، اليسون هول، وشركاء المشروع وشخصيات اعتبارية وممثلي المؤسسات الحكومية والأجنبية ومؤسسات البلدة والمجتمع المحلي.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم تحدث رئيس بلدية السموع، حاتم المحاريق، الذي رحب بضيوف السموع واهاليها مباركا افتتاح المركز كخطوة أساسية لإعادة إحياء المركز التاريخي ومؤكدا على استمرار الشراكة.

وعرض المحاريق مراحل المشروع المختلفة ومركباته وأنشطته المستقبلية، منوها إلى أن البلدية تسعى لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها في كل المجالات الممكنة.

وختم المحاريق كلمته بتقديم شكره لكل من ساهم في إنجاز المشروع: المجلس الثقافي البريطاني للتمويل، مكتب هايديا الإيطالي-الشريك الأجنبي، مكتب حبش مهندسون مستشارون -الشريك المحلي، آل العقيلي على تفضلهم بالموافقة على الترميم ولكل من ساهم بجهده...

اليسون هول، نائب القنصل البريطاني العام في القدس، أكدت سعادتها لوجودها في السموع، مشيدة بدور صندوق الحماية الثقافي للحفاظ على التراث المهدد بالخطر، موضحة ان فلسطين حصلت على 11 مشروعا كأكثر دولة استفادت من البرنامج، الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.

وأردفت "هذه المشاريع تهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الأنشطة التعليمية والثقافية ورفع الوعي".

نادية حبش، من مكتب حبش مهندسون مستشارون، تحدثت عن مركبات المشروع المختلفة، معتبرة أن السموع بلدها الثاني، شاكرة تعاون الأهالي ودعم البلدية لإنجاز المشروع، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الموروث باعتبار تراثنا هويتنا وسلاحنا في وجه الاحتلال.

باولو لاتزيوني، من شركة هايديا، اعتبر أن هذا المشروع تم اختياره بتعاون وثيق مع المجتمع المحلي، ويتبع خطة إعادة احياء المركز التاريخي في السموع والمقرة من وزارة الحكم المحلي.

وختم بتأكيد سعادته لنجاح الشراكة، وختم بأنه ككل مشروع فهناك فرصة للتحسين.

وتابع "نحن سعداء للعمل المنجز من كل الأطراف، واليوم هو نقطة انطلاق لبدء استفادة المجتمع من المركز، آملا استدامة المركز وغزارة انشطته".

وبعد عرض موسيقي قدمه طلبة معهد ادوارد سعيد للموسيقى من جامعة بيرزيت، كرمت بلدية السموع المجلس الثقافي البريطاني، ومكتب حبش الهندسي، إضافة الى الخبير الاسباني زافييه كازانوفا وأخيراً شركة هايديا، والذي بدوره قدم هدية لبلدية السموع.

وتم قص شريط الافتتاح وعمل جولة تعريفية لكل مرافق المركز.

واختتمت الجولة بإزاحة الستار عن لوحة المركز التعريفية.

وتخلل الحفل عرض فني لفرقة جفرا للدبكة وفرقة السامر الفلسطيني-جمعية الكمنجاتي.

يشار الى أن المشروع الريادي لتعزيز الموروث المحلي في السموع وقيمته 641 ألف جنيه إسترليني، بتمويل المركز الثقافي البريطاني، في إطار صندوق الحماية الثقافية، بالشراكة مع وزارة الثقافة والإعلام والرياضة التابعة للحكومة البريطانية ومدته عامين ونصف.