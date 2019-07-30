توقيع اتفاقية بين مؤسسة تعاون لحل الصراع والممثلية الفنلندية

وطن: وقعت مؤسسة تعاون لحل الصراع، ممثلة بعضو مجلس الادارة سامي حسونة، الثلاثاء، اتفاقية مع الممثلية الفنلندية، ممثلة بالسفيرة الفنلندية آنّا- كايسا هيكّينين، وذلك لتنفيذ مشروع "المرأة الفلسطينية في منع النزاع وبناء السلم الأهلي".

وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية في مكتب مؤسسة تعاون لحل الصراع في مدينة البيرة.

ويهدف المشروع الى تمكين النساء لقيادة التدخلات والمناصرة التي من شأنها أن تزيد من مشاركتهن في الجهود الوطنية من أجل بناء السلم الأهلي والأمن المحلي، وذلك من خلال بناء قدرات القيادات النسائية في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، في حقل تحليل النزاعات والوقاية منها وحلها.

ومن المتوقع خلال المشروع، إنشاء وحدات لمنع النزاعات بقيادة النساء على مستوى المؤسسات القاعدية والمجتمع المحلي، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع على مدار أربعة عشر شهراً، في كل من حزما وشعفاط شرقي القدس، ويطا والبلدة القديمة والمعروفة بـ H2، في مدينة الخليل.