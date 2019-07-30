بنك فلسطين يقدم رعاية لمخيم العمل التطوعي الأول في عصيرة الشمالية

وطن: اختتم بنك فلسطين رعايته لفعاليات مخيم العمل التطوعي الأول في عصيرة الشمالية، بحضور نائب محافظة نابلس، عنان الأتيرة، وممثلا عن البنك ومدير مكتب عصيرة الشمالية، خالد الشافعي، ورئيس البلدية حازم ياسين، وبمشاركة عدد من شخصيات المجتمع المحلي وممثلين عن البلدة.

استمرت فعاليات المخيم لمدة ثلاثة أيام، حيث شملت أعمالاً لتعزير روح المشاركة والحفاظ على البيئة من خلال أعمال تنظيف الشوارع وساحات المساجد وغيرها...

وتخللت فعاليات المخيم العدبد من المحاضرات التوعوية من الدفاع المدني والشرطة والتوجيه السياسي وفقرات ثقافية و فرق دبكة.

وتأتي رعاية البنك لهذا المخيم، استمراراً لجهوده في إحداث أثر ايجابي على المجتمع، وانسجاماً مع رؤيته بتعزيز المشاركة الشبابية في مختلف الفعاليات الرياضية والاجتماعية، فضلاً تشجيع الشباب على المنافسة للوصول الى هدفهم وفق قواعد الأخوة والروح الرياضية.

وفي نهاية الفعالية تم تسليم شهادات تقديرية على المتطوعين.