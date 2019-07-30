أنصار الله: جرحى وقتلى في الجيش السعودي جراء قصفهم بـ5 صواريخ وقذائف مدفعية

وطن: أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إطلاق خمسة صواريخ من طراز "زلزال1" اليوم الثلاثاء على تجمعات لجنود الجيش السعودي في محور نجران.

وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة السديس في نجران بخمسة صواريخ زلزال1 والعديد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة وأدت لقتل وجرح العديد منهم، بحسب موقع "أنصار الله" الرسمي.

وكانت الجماعة أعلنت إطلاق صاروخ باليستي استهدف تجمعات للجيش السعودي غربي عسير، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله يحيى سريع عبر صفحته على "فيس بوك"، "القوة الصاروخية تطلق صاروخ بالستي نوع بدر F استهدف تجمعات الجيش السعودي ومخازن الأسلحة في منطقة الدائر غرب عسير"، مؤكدا "قد أصاب هدفه بدقه عالية".

(سبوتنيك)