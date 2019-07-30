فيديو | ماراثون الدراجات الهوائية في لندن لدعم القضية الفلسطينية

وطن: رفرف العلم الفلسطيني على فعالية ركوب الدراجات الهوائية من أجل فلسطين في العاصمة البريطانية لندن.

وقطع مجموعة من راكبي الدراجات الهواية اجتمعوا 36 ميلاً في جميع أنحاء المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ويقرعون أجراس الدراجات خلال المارثون.

وتقام الفعالية سنوياً للعام الرابع، وتهدف إلى الاحتجاج على انتهاكات الاحتلال التي تلحق بالفلسطينيين، فضلاً عن جمع تبرعات للجمعيات الخيرية، متخذين طريقاً دائرياً يبدأ من الشمال ويصل إلى شرق المدينة، وخلال المارثون يهتف المشاركون بشعارات ويحملون لافتات تعبر عن معاناة الفلسطيني أمام بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عدد من المشاركين أنهم يريدون رفع مستوى الوعي حول فلسطين والظلم الذي يقع عليهم، ويرون أن هناك حاجة لإنضمام الكثير من العرب للمساعدة في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الفعالية جمعت منذ انطلاقها أكثر من 130 ألف جنية استرليني لصالح الجمعيات الخيرية الفلسطينية، ويتطلع القائمون عليها بتقديم المزيد لخدمة القضية الفلسطينية.

(فضائية الغد)