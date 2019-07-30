صور وفيديو | فلسطينيون ولبنانيون يتظاهرون في صيدا رفضاً لقرارات وزير العمل اللبناني

وطن: نظمت قوى فلسطينية ولبنانية مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية في مدينة صيدا رفضا لقرارا وزير العمل اللبناني كميل أبو سليما بشأن إجازات العمل الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

وتتواصل الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية رفضا لتدابير وإجراءات اتخذها مؤخرا وزير العمل اللبناني بحق عمال ومؤسسات فلسطينية إضافة إلى التضييقات المتعلقة بإصدار "إجازات عمل" للاجئين.

ويبدو مناخ التصعيد متواصلا في المخيمات كافة، رغم محاولات الاحتواء السياسي من قبل رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، وتطمينات الوزير سليمان التي قابلها الفلسطينيون بالمخيمات بالرفض التام، وبالإصرار على مواصلة التحركات حتى التراجع عن الإجراءات الأخيرة.

(عربي 21)