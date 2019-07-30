غدًا تبدأ جلسات الاستماع في اتهامات نتنياهو بالفساد

وطن: تبدأ يوم غد الأربعاء، أولى جلسات الاستماع في ملفات الفساد المتهم فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن أولى الجلسات تتعلق بالملف 4000 المعروف باسم (بيزك - واللا)، والمتعلق بتمرير نتنياهو مشاريع لصالح مالك الشركة شاؤول الوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وستعقد الجلسة امام المدعي العام الخاص بالجرائم الاقتصادية، وفي غضون أسبوعين ستعقد جلسات أخرى تتعلق بذات الملف وبملفات أخرى ايضا.