حملة مداهمات واعتقال 14 مواطناً

وطن: داهم جيش الاحتلال عدد من مناطق الضفة الغربية.

وأعلن الاحتلال عن اعتقال 14 مواطناً خلال الحملة.

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية بأنه قد تم تحويل المعتقلين للتحقيق.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عدد المعتقلين بلغ 14 مواطناً.. وعرف منهم:

1. الناشط ياسر مناع- نابلس

2. مروان استيتية- نابلس

3. المحرر فضل الكردي- كفر قليل جنوب نابلس

4. يوسف حلمي أبو خليل- عتيل قرب طولكرم

5. مجاهد حلمي أبو خليل- عتيل

6. ليث حلمي أبو خليل- عتيل

7. عبد الله رمانة- مخيم قدورة برام الله

8. علي عصام حامد- سلواد شرق رام الله

9. المحرر إسلام عرفات الهدمي- صوريف شمال الخليل